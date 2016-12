3 novembre 2016 20:04 Usa 2016, Melania: mio marito Trump sarà un presidente fantastico Lʼex modella scende di nuovo in campo per il rush finale per la corsa alla Casa Bianca

Donald Trump "sarà un presidente fantastico". Ne è convinta Melania, la terza moglie del candidato repubblicano alla Casa Bianca. "Donald ha promesso di fare campagna per chi sente che il sistema è fallito, si è impegnato per ristabilire integrità e rispetto per gli Usa all'estero", ha ricordato l'ex modella slovena per la quale quello creato dal tycoon è "un movimento in cui le persone si sentono ispirate e coinvolte".

Dopo mesi di silenzi in seguito allo scandalo plagio, Melania Trump torna sulla scena. E lo fa con un comizio, la sua unica apparizione da sola di tutta la campagna elettorale, dopo il discorso alla convention di Cleveland a luglio. L'ex modella slovena - capelli lunghi, sciolti e appoggiati ai due lati sulle spalle e un trucco leggero - dice che suo marito "non poteva più starsene seduto a osservare quello che succedeva nel nostro Paese. A quel punto il suo movimento è iniziato".



Melania parla da un sobborgo di Philadelphia, toccando i temi delle donne e delle madri e di quello che Trump, se eletto presidente degli Stati Uniti, farà per loro. Nelle poche interviste rilasciate ai media, Melania ha cercato di ammorbidire l'immagine del marito. Parlando con Anderson Cooper di Cnn ha difeso il candidato repubblicano, sminuendo anche lo scandalo della registrazione in cui sosteneva di poter fare qualunque cosa alle donne essendo famoso.



Per Melania Trump è una persona turbolenta e vivace, ma nulla di più. Per Trump l'uscita di Melania è fondamentale per cercare di recuperare voti dalle donne, che sembrano essere schierate in massa per la candidata democratica, Hillary Clinton.