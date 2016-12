Usa 2016, media: "scatto" di Hillary Clinton grazie agli ispanici. E la democratica risale nei sondaggi

Buone notizie per Hillary Clinton. Gli ultimi dati sull'affluenza indicano come nel weekend si stia verificando una vera e propria ondata di elettori ispanici (favorevoli ai democratici) alle urne per il voto anticipato. Un'ondata che riguarda anche gli Stati in bilico che Donald Trump avrebbe bisogno di vincere per completare la rimonta e conquistare la fatidica soglia dei 270 grandi elettori necessari per la conquista della Casa Bianca.