Usa 2016, media: "Il suo staff ha tolto a Trump la gestione di Twitter"

"Apparentemente - ha detto Obama durante un comizio in Florida - la campagna gli ha tolto il suo Twitter. Negli ultimi due giorni, hanno avuto così poca fiducia nel suo self-control, che gli hanno detto: 'Ti togliamo il tuo account'. Se qualcuno inizia a twittare alle tre di notte perché Saturday Night Live (la trasmissione tv satirica con Alec Baldwin che impersonifica un Trump più vero del vero) ti prende in giro, non è in grado di gestire i codici nucleari".



Intanto, nel sondaggio finale condotto da Bloomberg, pubblicato alla vigilia dell'election day, Hillary Clinton avrebbe tre punti di vantaggio a livello nazionale su Trump. La rilevazione assegna il 44% delle intenzioni di voto alla candidata democratica, contro il 41% per il rivale repubblicano. Il sondaggio è stato effettuato tra venerdì sera e domenica pomeriggio, concludendosi prima che l'Fbi annunciasse di non aver trovato elementi per aprire una nuova indagine sul caso e-mail riguardante Clinton; il margine di errore è del 3,5 per cento.



Dal sondaggio emerge che la candidatura di Trump si basa con forza sul sostegno che si è guadagnato negli Stati meridionali, mentre la Clinton è in vantaggio nel Midwest, nel Nordest e sulla costa occidentale degli Stati Uniti. L'ex first lady ha 15 punti di vantaggio tra le donne e tra gli under 35, 37 punti di margine tra gli elettori non bianchi, 25 punti tra i latinoamericani e 15 punti tra i laureati. Il tyccoon ha 8 punti di vantaggio tra i non laureati, 25 punti di margine tra i bianchi e 30 punti tra gli abitanti delle zone rurali.



In base all'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News, invece, la candidata democratica è al 47%, quattro punti sopra rispetto al suo avversario (43%).