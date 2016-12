Usa 2016, media: Hillary Clinton vince a Porto Rico ed è sempre più vicina alla nomination

Un passo importante per l'ex segretaria di Stato, in vista dell'appuntamento di martedì in cui sono in programma le primarie in sei Stati, tra cui New Jersey e California, dove Bernie Sanders proverà ancora a dire la sua.



In California i sondaggi danno un testa a testa tra i due contendenti, ma i delegati dello Stato sono assegnati su base proporzionale. Quindi anche nel caso di un'eventuale sconfitta, Clinton potrebbe comunque ottenere qui il numero necessario di delegati per diventare ufficialmente la concorrente alla Casa Bianca.



Proprio nelle scorse ore infatti il 74enne senatore socialista che contende ad Hillary Clinton la nomination aveva riaffermato con vigore la sua determinazione a proseguire nella corsa fino in fondo, ovvero fino alla convention democratic di fine luglio. Quest'ultimo risultato però rafforza il messaggio che l'ex First lady aveva già rivolto a Sanders facendo un chiaro appello all'unità, mentre riserva i toni più duri per quella che vede come la sfida finale con il candidato repubblicano Donald Trump. Più che mai decisivo si prospetta dunque il prossimo appuntamento elettorale, con le primarie in sei Stati.