Usa 2016, la procura di New York apre un'inchiesta sulla fondazione Trump

Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha aperto un'inchiesta sulla fondazione di Donald Trump "per verificare se rispetta le leggi sulla beneficenza" dopo le recenti controverse transazioni portate alla luce dai media. "Temiamo che la Trump Foundation possa essere stata coinvolta in operazioni inappropriate", ha spiegato Schneiderman. La Trump University è già al centro di un'altra indagine su presunte truffe.

Tra i casi sospetti oggetto dell'indagine figura anche quello denunciato dai democratici poche ore prima dell'annuncio dell'apertura dell'inchiesta: 25mila dollari che sarebbero stati versati illegalmente nel 2013 dalla fondazione del tycoon al procuratore generale della Florida, Pam Bondi, pochi giorni prima che annunciasse la sua intenzione di non unirsi alle inchieste proprio sulla Trump university. Ma in precedenza ci sarebbero state altre donazioni discutibili e non disinteressate.



Nemmeno l'apertura dell'inchiesta, in ogni caso, è esente da polemiche: il procuratore, infatti, è dichiaratamente un democratico, e ha pubblicamente sostenuto il proprio appoggio a Hillary Clinton: un portavoce di Trump si è così affrettato a dichiarare che Schneiderman è un "partigiano" e che l'inchiesta è un altro "colpo basso della sinistra".



Giovedì la Clinton riprende la campagna elettorale - Dopo aver trascorso qualche giorno a riposo a casa per riprendersi dalla polmonite che l'ha colpita, Hillary Clinton sta meglio e tornerà a fare campagna per l'elezione alla Casa Bianca giovedì. Lo ha detto il portavoce della candidata democratica, Nick Merrill. "Riprenderemo a viaggiare per la campagna domani, vi daremo i dettagli", ha detto Merrill, spiegando che l'ex first lady ha trascorso le ultime giornate "leggendo i briefing rimasti da leggere, facendo telefonate" e guardando il discorso di Barack Obama a Philadelphia, dove in un intervento appassionato il presidente ha lodato l'ex segretaria di Stato.