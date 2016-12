Usa 2016, la figlia di Bob Kennedy: Bush senior voterà Hillary Clinton

Jim McGrath, il portavoce di George H.W. Bush, non conferma la ricostruzione, limitandosi a dire che l'ex presidente voterà come privato cittadino e non intende commentare la campagna elettorale. George H.W. Bush e l'ex First Lady Barbara Bush si sono tenuti lontani dalla campagna elettorale dopo essere scesi in campo senza successo per il tentativo di Jeb Bush. George H.W. Bush e i suoi figli, tra cui l'ex presidente George W.Bush, non hanno partecipato alla convention repubblicana.