Usa 2016, l'ultimo duello tv tra la Clinton e Trump

Ultimo duello tv, da Las Vegas, tra Hillary Clinton e Donald Trump. Nella corsa per la Casa Bianca, la candidata democratica è data dai sondaggi per favorita, con nove punti di vantaggio sul tycoon newyorchese. Sulla ex first lady l'ombra però della diffusione, annunciata da Wikileaks, di un nuovo gruppo di email dell'archivio di John Podesta, responsabile della campagna elettorale. Non se la passa meglio Trump, dopo che la Cnn ha svelato una registrazione radio in cui il figlio, Donald Jr, scherzò sulla strage del cinema di Aurora.