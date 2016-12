Usa 2016, l'annuncio di Hillary Clinton: "La mia priorità è catturare Al Baghdadi"

"Deve essere una nostra priorità catturare il leader dell'Isis Al Baghdadi, come abbiamo fatto con Osama Bin Laden". Lo ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, annunciando che venerdì si terrà un "incontro bipartisan" con esperti sulla sicurezza nazionale. L'ex first lady ha poi attaccato il rivale Donald Trump affermando che il candidato repubblicano "non ha un piano per sconfiggere il Califfato".

Secondo la Clinton, infatti, Trump "non è qualificato per fare il presidente e il Commander in chief". L'ex first lady ha espresso anche commenti negativi sull'intervento di mercoledì del leader repubblicano sulla sicurezza nazionale e la lotta all'Isis, definendolo "un test fallito". Durante il comizio, Trump aveva attaccato i generali americani e detto di preferire Putin a Obama, posizione considerata dalla Clinton "non solo antipatriottica e offensiva, ma terribile".



La candidata democratica alla Casa Bianca non si è limitata a denunciare la supposta impreparazione dell'avversario nella lotta allo Stato Islamico. In conferenza stampa ha sottolineato anche che "esistono indicazioni che l'Isis speri nella vittoria di Trump".