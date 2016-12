Usa 2016: Iowa Stato simbolo, ma vincere è non fondamentale

Eppure, la storia mostra come chi vince i caucus dell'Iowa spesso non è poi in grado di conquistare la nomination del proprio partito. E questo vale per entrambi gli schieramenti.



Vincere in Iowa, ma perdere negli States, i casi repubblicani - Tra i repubblicani, nel 2012 nel cosiddetto Hawkeye State si impose (sul filo del rasoio) il senatore Rick Santorum; nel 2008, l'ex governatore dell`Arkansas Mike Huckabee. Entrambi esponenti della destra evangelica, furono poi battuti nella corsa per la nomination: il primo da Mitt Romney (che in Iowa era arrivato secondo per una manciata di voti), il secondo da John McCain (che in Iowa era arrivato soltanto quarto).



Perdere in Iowa, ma vincere negli States - Un altro esempio: in occasione delle primarie repubblicane del 1980 Ronald Reagan fu sconfitto proprio in Iowa dallo sfidante George H. W. Bush, ma poi riuscì a diventare il 40esimo presidente con Bush scelto come suo vicepresidente per tutto il suo mandato (dal 1981 al 1989). L'ultimo repubblicano a vincere sia i caucus nello Stato del Midwest sia la nomination è stato George W. Bush nel 2000.



Obama e la vittoria in Iowa, Bill Clinton sconfitto al primo appuntamento elettorale - La situazione in buona sostanza è simile nel partito democratico. E' vero che nel 2008 Barack Obama si impose in Iowa contro molti pronostici, riuscendo poi a vincere le elezioni. Ma Bill Clinton nel 1992 fu battuto ai caucus dello Stato da Tom Harkin, diventando comunque il 42esimo presidente Usa (dal 1993 al 2001). Nel 1988 Michael Dukakis fu impallinato dal rivale Dick Gephardt, ma successivamente seppe aggiudicarsi la nomination. Quell'anno però le elezioni furono vinte dal repubblicano George H. W. Bush, rimasto alla Casa Bianca dal 1989 al 1993.



E dopo l'Iowa è la volta del New Hampshire - Storicamente vincere in Iowa non è una necessità. Ma i successi nei primi Stati americani in cui si svolgono le primarie sono decisivi. Nessun repubblicano dell'era moderna è per esempio riuscito ad aggiudicarsi la nomination perdendo sia in Iowa sia in New Hampshire. Ed è quest'ultimo lo Stato dove gli sforzi dei candidati già si stanno concentrando, in vista del secondo appuntamento con le primarie il 9 febbraio.