Usa 2016, in New Hampshire vince Sanders Tra i repubblicani Trump batte Kasich

Sanders trionfa con 20 punti di scarto - In campo democratico la vittoria di Bernie Sanders è netta (59%). La sfidante Hillary Clinton è stata surclassata con oltre 20 punti di scarto.



La Clinton non riesce a limitare i danni - La batosta presa da Hillary Clinton non è da poco. I sondaggi non lasciavano sperare in una vittoria, ma l'obiettivo dell'ex first lady era quello di limitare i danni. L'operazione non è riuscita, e ora si pensa alla rivincita in South Carolina a fine febbraio e nel "Supertuesday" del primo marzo, giorno in cui si voterà in una decina di stati, molti dei quali considerati roccaforte dei Clinton.



Ma non si arrende: "Lotterò per ogni voto" - "Mi congratulo con il senatore Sanders - ha detto Hillary ammettendo già ai primi risultati la sconfitta - ma sono io che rappresento la vera svolta. "So che ho molto lavoro da fare, e lavorerò più di ogni altro, lotterò per ogni voto. E alla fine vinceremo insieme la nomination e queste elezioni", ha concluso davanti ai suoi fan. Accanto sul palco il marito Bill e la figlia.



Tonfo di Marco Rubio - E il "Granite State", che spesso ha portato a risultati imprevedibili, regala un'altra sorpresa: il tonfo di Marco Rubio, arrivato ultimo tra i repubblicani. Il governatore dell'Ohio John Kasich finisce invece secondo con il 16% delle preferenze, alle spalle del tycoon newyorchese (34%). Terzo l'ultarconservatore Ted Cruz (12%). Quarto l'ex governatore della Florida Jeb Bush (11%), autore finora di una campagna elettorale incolore che lo aveva relegato in fondo a tutti i sondaggi.



Il 20 febbraio tocca a Nevada e South Carolina - Il primo febbraio, in Iowa, fra i democratici i caucus erano terminati con un testa a testa Clinton-Sanders, mentre fra i repubblicani a vincere era stato Cruz, seguito da Trump e con un sorprendente terzo posto per Rubio. Il prossimo appuntamento è ora in programma per il 20 febbraio, quando si voterà in Nevada e South Carolina.