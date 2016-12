Usa 2016, in Arizona grande successo di Hillary Clinton e Donald Trump

Ancora una volta a sostenere l'ex first lady in Arizona sono stati soprattutto gli elettori meno giovani e le minoranze. Mentre Trump in uno Stato di frontiera (quella frontiera su cui il tycoon vorrebbe costruire il famigerato muro con il Messico) ha ricevuto la spinta soprattutto dagli elettori repubblicani che sono per la linea dura sull'immigrazione.



"L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono leader che alimentano la paura", ha attaccato la Clinton da Seattle, nello Stato di Washington, prossima tappa delle primarie democratiche. Nel mirino di Hillary, naturalmente, "The Donald": "Di fronte al terrorismo l'America non deve cedere al panico. Non deve costruire muri o allontanarsi dai nostri alleati. Quello che Donald Trump propone non solo è sbagliato, ma è pericoloso".



"Se tutto va bene - ha replicato il tycoon su Twitter - il partito repubblicano potrà unirsi e a novembre ottenere una grande vittoria". Un invito nemmeno tanto velato a Cruz e Kasich a farsi da parte.



Vittoria di Sanders in Utah e Idaho - Sconfitto dalla rivale in Arizona, il senatore del Vermont Bernie Sanders ha invece vinto nei caucus democratici in Idaho e Utah. Questi due Stati mettono in palio 56 delegati, mentre l'Arizona ne assegna 75.



Cruz vince i caucus repubblicani nello Utah - Sul fronte repubblicano, facile vittoria per Ted Cruz in Utah, dove il senatore del Texas ha largamente battuto Donald Trump.