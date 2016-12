Usa 2016, il New York Times si schiera con Hillary Clinton: "E' il nostro presidente"

"Hillary Clinton presidente" . Con questo titolo il New York Times si schiera ufficialmente con la candidata democratica, dopo averla appoggiata nella corsa per le primarie. "L'obiettivo è quello di persuadere coloro che esitano a votare per Clinton perché sono riluttanti a votare per un democratico", si legge nel board editoriale del quotidiano, che definisce Donald Trump "il peggior candidato mai presentato da un partito nella storia moderna".

"In ogni normale anno elettorale, noi avremmo messo a confronto i due candidati presidenziali, punto per punto sulle questioni. Ma questo non è un normale anno elettorale", sostiene ancora l'articolo del Times.



"Una comparazione come questa - continua - sarebbe un esercizio vuoto in una gara nella quale un candidato, la nostra scelta: Hillary Clinton ha una storia di servizio e la scialuppa di idee pragmatiche, e l'altro, Donald Trump, non mostra nulla di concreto su se stesso o sui suoi piani mentre promette la luna e offre le stelle a rate".



I giornalisti del New York Times chiariscono ai lettori che l'ex first lady non è "un candidato incapace di offrire un cambiamento rispetto a un establishment che sembra indifferente e a un sistema politico che sembra deteriorato".