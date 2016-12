Usa 2016, il fronte pro Hillary Clinton parteciperà al riconteggio dei voti in Wisconsin

Il fronte di elettori che ha appoggiato Hillary Clinton alle presidenziali americane si dice pronto a partecipare al riconteggio dei voti in Wisconsin, lanciato dalla candidata per i Verdi, Jill Stein. I democratici hanno tuttavia sottolineato che dalle verifiche sui risultati, condotte per conto della campagna dell'ex first lady, non sono emersi particolari segnali che il processo elettorale sia stato sabotato.