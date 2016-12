Sanders promette battaglia alla convention democratica - Tra i democratici Sanders dunque continua a dare filo da torcere alla Clinton, che ha ormai il 95% dei delegati necessari. L'ex first lady non fa breccia in alcune fasce sociali, come i giovani, gli uomini bianchi, la working class. Sanders spera così di potersi ritagliare un ruolo come leader di sinistra nel partito, condizionandone la piattaforma alla convention: "Combatteremo sino all'ultimo voto fino al 14 giugno e poi faremo la nostra battaglia alla convention".



Trump: "Vorrei incontrare Kim Jong-un" - Intanto Donald Trump, cui ora mancano meno di 100 delegati per la nomination, continua a regalare sorprese ogni giorno. Il magnate ha rilasciato un'intervista alla Reuters sulla sua politica estera, dicendosi pronto a parlare con il leader nordcoreano Kim Jong-un per fermare il programma nucleare di Pyongyang. Ma anche a rinegoziare l'accordo di Parigi sul clima e a smantellare la riforma di Wall Street targata Obama.



Il magnate pubblica i suoi redditi: "Patrimonio da 10 miliardi" - Hillary lo ha subito criticato duramente, in una prova generale del duello finale, ma Trump ha stupito ancora svelando pubblicamente redditi e guadagni notificati alla commissione elettorale federale, anche se non ha ancora messo a disposizione la sua dichiarazione dei redditi: rispettivamente 557 e 190 milioni di dollari, con una fortuna complessiva di oltre 10 miliardi di dollari, anche se secondo Forbes ne avrebbe meno della metà.



Anche Hillary svela i suoi guadagni: 6,5 mln tra libri e discorsi - A questo punto anche l'ex first lady non ha potuto tirarsi indietro: oltre 5 milioni di dollari in royalty librarie e 1,5 milioni di dollari come ricompensa per i suoi discorsi. Oltre ai 5 milioni raccolti dal marito Bill da banche e aziende. Gran parte della ricchezza personale della "Clinton machine" è detenuta nel fondo Vanguard 500 e in un deposito alla JP Morgan, valutati rispettivamente 5 e 25 milioni di dollari.