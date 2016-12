Usa 2016, Hillary Clinton si difende: "La mia polmonite? Non pensavo sarebbe stato un problema"

"Non ho mai perso conoscenza" - La Clinton ha aggiunto di sentirsi meglio da quando ha avuto il malore alla cerimonia per l'anniversario dell'11 settembre e di non avere mai perso conoscenza. La candidata democratica ha rivelato alla trasmissione "Anderson Cooper 360" di non essere svenuta: "Avevo un senso di vertigine e ho perso l'equilibrio per un minuto. Ma ho subito superato il momento. Appena ho potuto sedermi e bere un po' d'acqua, immediatamente ho cominciato a stare meglio". Più tardi l'ex segretario di Stato, via Facebook, ha rassicurato i suoi sostenitori di "sentirsi bene e di stare migliorando", e ha aggiunto: "Come chiunque non sia mai stato a casa ammalata, sono ansiosa di tornare al lavoro".



Malati anche membri dello staff? - A denunciare i diversi casi di polmonite tra i collaboratori più stretti della Clinton è stata la rivista People, che parla di almeno sei casi nel quartier generale di Brooklyn già alla fine di agosto. Cioè due settimane prima di quando, secondo la fonte, la malattia fu diagnosticata alla candidata democratica. Tra essi anche il manager della campagna, Robby Mook.