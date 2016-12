Usa 2016, Hillary Clinton: "Se sarò eletta presidente Bill avrà incarico economico"

La candidata democratica alla nomination per la corsa alla Casa Bianca Hillary Clinton ha annunciato che, se sarà eletta presidente, suo marito Bill sarà "incaricato di rivitalizzare l'economia". "Lui sa come farlo, specialmente in parti degli Stati Uniti che sono state escluse" dalla crescita, ha aggiunto l'ex first lady durante la campagna per le primarie in Kentucky, alludendo ai risultati economici raggiunti sotto la presidenza del marito.