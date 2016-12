Usa 2016, Hillary Clinton: "Io sono l'ultima chance tra voi e l'Apocalisse"

Approfittando del momento di sbando del rivale repubblicano, Hillary Clinton cerca di rafforzare la presa sulla classe media e convincere gli indecisi, promettendo nuovi sgravi fiscali che consentirebbero a milioni di famiglie con bambini piccoli di risparmiare almeno altri 1.000 dollari all'anno.



La sua proposta, che rientra in un più ampio piano di tagli fiscali per la middle class, raddoppia il credito fiscale a 2mila dollari per figlio per famiglie con bambini fino a quattro anni.



Principali sondaggi a favore dell'ex First Lady - Hillary Clinton, secondo la media dei sondaggi effettuata da Real Clear Politics, è in testa in tutti i principali swing state, gli stati in bilico, fatta eccezione per Iowa e Georgia, dove Trump è avanti.



Ma la candidata democratica guida in particolare nell'importantissima Florida (+2,4%) e pare irraggiungibile in Pennsylvania (+8,6%) e in Virginia (+7,5%). Il tycoon coglie l'occasione del caos dentro il suo partito e decide di fare ancor più di testa sua: "E' bello che mi siano state tolte le manette. Ora posso combattere per l'America nel modo che piace a me".