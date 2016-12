27 luglio 2016 13:23 Usa 2016, Hillary Clinton fa la storia: prima candidata donna alla Casa Bianca Lʼex first lady ha conquistato la nomination democratica per acclamazione grazie allʼex rivale Bernie Sanders

Hillary Clinton fa la storia e diventa la prima candidata donna alla Casa Bianca. Subito dopo aver raggiunto i 2.382 voti necessari durante la conta dei delegati, l'ex rivale Bernie Sanders in segno di unità del partito è intervenuto chiedendo di interrompere la votazione e di nominare la Clinton per acclamazione. La nomination è stata accolta da un'ovazione. Hillary è intervenuta in video: "Onorata della nomination".

Questo momento è per ogni bambina che sogna in grande Hillary Clinton Philadelphia Rotto il soffitto di cristallo - Hillary è intervenuta alla convention in video per ringraziare. "Sono onorata - ha detto -. Se c'è ancora qualche bambina sveglia davanti alla televisione dico: potrei diventare la prima donna presidente, ma voi potreste essere le prossime". Un video in cui lo schermo a un certo punto è sembrato frantumarsi, a simboleggiare la rottura del "soffitto di cristallo" che impediva a una donna di arrivare alla corsa per la carica più importante degli Stati Uniti.



Il trionfo dopo la batosta - Dopo la batosta del 2008, per l'ex fisrt lady è il coronamento del sogno di una vita, il sogno di molte donne. E fa a suo modo la storia anche Bill Clinton, pronto a tornare alla Casa Bianca come primo 'first husband', o 'fisrt gentleman'. E proprio Bill nella seconda giornata della convention presenta la 'sua' Hillary, ripercorrendone la carriera e la vita privata, cercando di regalarle quel tocco di umanità che in molti lamentano Hillary non abbia. "Sono così orgoglioso di te", scrive Bill su Twitter.



I fischi e poi l'unità - Eppure la kermesse che la incorona si era aperta tutta in salita, fra i fischi al solo nome dell'ex segretario di Stato. Ci sono voluti sul palco la first lady Michelle Obama e l'ex rivale Sanders a fare da ponte, ad avviare il dialogo e unire un partito uscito spaccato dalle primarie, e sul quale si è abbattuto lo scandalo delle email poche ore prima dell'apertura della kermesse di Philadelphia. Uno scandalo che "potrebbe non essere finito, con altre email in arrivo", secondo alcuni esperti.