Usa 2016, Hillary Clinton contro i sostenitori di Trump: "Sono miserabili". Poi chiede scusa: "Ho sbagliato"

"Per semplificare - aveva detto la Clinton - si può mettere la metà dei supporter di Trump in quello che io chiamo il 'cesto dei miserabili', e sfortunatamente ci sono persone così, che lui ha portato in alto". Mentre l'altra metà sono individui delusi con "disperato bisogno di cambiamento". "Loro non credono a tutto quello che lui dice, ma comunque ricevono una qualche speranza di vedere cambiare la loro vita, e queste persone vanno comprese".



Trump: "Le costerà caro alle urne" - Parole che hanno suscitato le ire del comitato Trump. "Ha insultato milioni di americani", la replica immediata del capo della campagna del magnate, Kellyanne Conway. Trump è quindi intervenuto in prima persona attraverso Twitter: "Hillary Clinton è stata così offensiva con i suoi insulti ai miei supporter, milioni di persone e di lavoratori meravigliosi. Penso che le costerà molto alla urne".



Le scuse di Hillary - E' bastato poco ad analisti e commentatori per paragonare l'uscita dell'ex segretario di Stato con quella che nel 2012 contribuì ad affossare le ambizioni di Mitt Romney, che si scagliò contro il 47% di americani che sostenevano Barack Obama. E così arrivano le scuse della Clinton. "Ieri sera - ha scritto in una nota - sono stata troppo generica. E mi dispiace di avere detto metà dei supporter, è stato sbagliato". La candidata ribadisce però come sia deplorevole che Trump si avvalga anche dell'appoggio di elementi della destra estrema, coloro a cui voleva riferirsi nel suo intervento di fronte alla comunità Lgbt di New York.



Barbra Streisand canta parodia del "clown" Trump - Intanto, durante la raccolta fondi per la Clinton, Barbra Streisand ha fatto il verso a Trump con una parodia della canzone di Stephen Sondheim "Send in the Clowns" (Entrino i Pagliacci), con un testo che ha preso di mira il candidato repubblicano alla Casa Bianca. "E' così ricco, ma forse è povero, finché non rivela la sua dichiarazione dei redditi, come faremo a saperlo?", ha cantato la Streisand, criticando il rifiuto del magnate di pubblicare i suoi redditi.