Usa 2016, Hillary Clinton attacca: "Mentre seguivo il raid contro Bin Laden, Trump era a The Apprentice"

Clinton con il vento in poppa, dopo il dibattito televisivo del 9 ottobre: secondo un sondaggio del Wall Street Journal, i punti di vantaggio su Trump sarebbero saliti da 6 a 11 . Dalla stessa ricerca emerge che solo il 72% dei conservatori è disposto a votare per il candidato repubblicano , mentre l'85% dei democratici si dice pronto a sostenere l'ex First Lady, che attacca: "Mentre seguivo il raid a Bin Laden, Donald era a The Apprentice".

La candidata democratica si dimostra, infatti, sempre più fiduciosa. A Colombus, davanti a oltre 10 mila persone, riunite alla Ohio State University, ha messo in dubbio le qualità dello sfidante, sottolineandone l'impreparazione.



Una sicurezza favorita anche dalle divisioni che spaccano il campo repubblicano. Paul Ryan, presidente della Camera dei deputati e compagno di partito di Trump, ha dichiarato che non scenderà in campo per sostenerne l'elezione. Una presa di posizione molto seria, se si considera che l'8 novembre gli elettori statunitensi saranno chiamati a votare, oltre al presidente, anche i deputati e un terzo dei senatori, per un mandato, rispettivamente, di 2 e 6 anni.