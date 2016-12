Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 1 di 10 Afp Afp Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 2 di 10 Afp Afp Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 3 di 10 Afp Afp Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 4 di 10 Afp Afp Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 5 di 10 Afp Afp Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 6 di 10 Ansa Ansa Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 7 di 10 Ansa Ansa Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 8 di 10 Ansa Ansa Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 9 di 10 Ansa Ansa Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary 10 di 10 Ansa Ansa Usa 2016, la volata finale: Michelle e Obama a fianco di Hillary leggi dopo slideshow ingrandisci

Hillary: "Trump è una mina vagante" - Ad accompagnare la Clinton sul palco di fronte a 33mila persone riunite all'Independence Mall di Philadelphia anche il marito Bill e la figlia Chelsea. "Trump è una mina vagante" e queste elezioni sono un "test" per il futuro, dice Hillary assicurando che sarà il presidente di tutti. La democratica promette soprattutto che non consentirà a nessuno di intaccare i progressi fatti con Obama: "Non consentirò a nessuno di farci tornare indietro".



Obama: "L'America sceglierà la speranza, non la paura" - A introdurre la candidata democratica sul palco è proprio il presidente americano, che la definisce "fantastica" e invita tutti ad andare a votare. "Scommetto che l'America respingerà la politica del risentimento, e che invece della paura sceglierà la speranza", afferma Obama.



Michelle: "Di Hillary possiamo fidarci" - Hillary è una "mia ispirazione" mette in evidenza Michelle, descrivendo la candidata democratica come un "leader di cui possiamo fidarci". Michelle emozionata ringrazia gli americani per la chance che hanno offerto alla sua famiglia con la Casa Bianca e si dice orgogliosa di quanto fatto da Barack Obama presentandolo sul palco per l"ultima volta da presidente".



Bon Jovi e Springsteen con la Clinton - A stregare il pubblico sono anche le esibizioni di due degli idoli musicali più amati dagli americani, Bon Jovi e Bruce Springsteen, entrambi del New Jersey ed espressione della classe operaia. Una classe operaia che è l'ossatura della Pennsylvania, uno degli swing state che Clinton spera di conquistare. "La Clinton - dice il Boss - rappresenta una visione dell'America in cui tutti contano e il risultato di domani sarà chiaro, le idee di Trump affonderanno". "Il mondo ci sta guardando", aggiunge Bon Jovi.



Rally di Wall Street, le Borse credono in Hillary - L'Fbi chiude l'indagine sullo scandalo delle email di Hillary Clinton e innesca il rally di Wall Street a poche ore dal voto. Il Dow Jones chiude in rialzo del 2,07% a 18.258,40 punti, il Nasdaq avanza del 2,37% a 5.166,17 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 2,22% a 2.131,41 punti.



Trump fiducioso nonostante i sondaggi - Trump, dal canto suo, prevede una sua "vittoria senza precedenti" alle elezioni per la Casa Bianca. Questo nonostante i sondaggi indichino un vantaggio della rivale. In un'intervista al "Wall Street Journal", il candidato repubblicano alla Casa Bianca sostiene di "avere una chance incredibile".