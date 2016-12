Usa 2016, evacuati gli uffici di Hillary Clinton per una busta con polvere bianca ma era innocua

La sede della campagna di Hillary Clinton a Brooklyn è stata evacuata a causa della scoperta di una polvere bianca in una busta . Il plico era stato recapitato venerdì all'ufficio di Manhattan della Clinton, dove era stata aperta alle 17 da due stagisti. Quest'ultimi l'hanno poi portata nella sede della campagna a Brooklyn. Quattro persone sono state esposte alla polvere. La sostanza si è poi rivelata non pericolosa, ma si attendono altre analisi.

La polizia di New York ha aperto un'indagine. "La polverina non è pericolosa. L'inchiesta preliminare ha determinato che il test era negativo in termini di sostanze pericolose", hanno spiegato dalla polizia, precisando che il Dipartimento alla Salute sta conducendo ulteriori indagini per determinare la natura della sostanza. "Per ora possiamo quanto meno escludere che abbia una qualche natura velenosa o mortale".