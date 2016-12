Usa 2016, esperti repubblicani: Trump sarebbe il "presidente più incosciente" della storia Usa

Se Donald Trump fosse eletto alla Casa Bianca , "sarebbe il presidente più incosciente" della storia Usa. A sostenerlo non sono i rivali democratici, ma 50 esperti di sicurezza nazionale repubblicani , incluso l'ex direttore della Cia Michael Hayden. In una lettera aperta il gruppo sottolinea tra l'altro che al tycoon "mancano il carattere, i valori e l'esperienza" per essere presidente. Secca la replica di Trump: "Sono un'élite fallita di Washington".

Intanto Trump, in calo nei sondaggi, ha provato a risalire la china promettendo "un taglio generalizzato delle tasse, la maggiore rivoluzione fiscale dai tempi di Reagan". Per il tycoon "anche i ricchi devono pagare il giusto, ma senza distruggere la nostra capacità di competere e creare posti di lavoro". Trump, quindi, ha annunciato che "sfideremo la Cina, come manipolatrice di valute e come responsabile di quasi metà del nostro deficit".



Il candidato repubblicano ha lanciato il suo piano economico per gli Stati Uniti da Detroit, città finita in bancarotta e simbolo, secondo Trump, del fallimento delle politiche economiche di Obama e della candidata democratica Clinton. "Con il mio piano - ha detto - nessuna azienda americana pagherà più del 15% di tasse".