Usa 2016, due donne in topless protestano contro Trump nel suo seggio

A New York due donne, attiviste per i diritti delle donne, hanno protestato in topless nel seggio elettorale di Trump. Sono entrate senza problemi nella stanza del voto sulla 56esima Strada dove si sono tolte la maglietta mostrando, petto nudo, delle frasi contro il tycoon scritte sul corpo. Le donne hanno anche iniziato ad urlare: "Fuori dalle nostre elezioni, Trump! Fuori dalle nostre elezioni!". Le due manifestanti sono state arrestate dalla polizia e accusate di "electioneering", cioè propaganda all'interno di un seggio in fase di voto, azione illegale negli Stati Uniti.