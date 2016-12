Usa 2016, dopo l'Iowa Trump crolla nei sondaggi: incalzano Cruz e Rubio

Lo scorso dicembre, il senatore del Texas era al 18% mentre il senatore della Florida era al 13%. Il balzo in avanti, quindi, c'è stato soprattutto per Rubio, che, nonostante non abbia vinto i caucus in Iowa, piazzandosi al terzo posto dopo Cruz e Trump, sta beneficiando di un largo consenso che potrebbe giocare a suo vantaggio durante le prossime primarie in New Hampshire.



Secondo un sondaggio dell'università del Massachusetts, infatti, Rubio potrebbe in New Hampshire arrivare secondo dopo Trump, superando quindi Cruz. Per il neurochirurgo in pensione Ben Carson si registra invece l'11% dei consensi, mentre nessuno degli altri candidati supera la soglia del 5%.



Jimmy Carter: "Preferisco Trump, è malleabile" - "Tra Trump e Cruz, sceglierei Trump". Ma alla fine chi avrà più chance è Marco Rubio. L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter dice la sua sui candidati repubblicani alla Casa Bianca e, durante un intervento al parlamento inglese a Londra, ha detto che sulla poltrona da presidente preferirebbe vedere il magnate del mattone perché "è più malleabile". "Alcuni di voi saranno sorpresi - ha detto Carter - ma il motivo per cui sceglierei Trump è perché lui è completamente malleabile. Non credo che abbia opinioni fisse per le quali si batterebbe una volta alla Casa Bianca. Al contrario Ted Cruz non è malleabile. Secondo la mia opinione ha delle politiche di estrema destra che perseguirebbe in modo aggressivo se dovesse diventare presidente".



Islam, scontro Obama-Trump - Barack Obama? "Forse in una moschea si sente a suo agio". Così Donald Trump replica al presidente Usa che lo ha indirettamente attaccato durante la sua visita alla moschea di Baltimora. "Con tutti i problemi che abbiamo - ha aggiunto il tycoon - Obama poteva andare in tantissimi posti, e invece ha scelto una moschea". Trump rilancia così un suo vecchio cavallo di battaglia, quello sui dubbi a proposito del certificato di nascita di Barack Obama. Quest'ultimo, secondo il tycoon, potrebbe non essere nato alle Hawaii, negli Stati Uniti, ma in Africa. E potrebbe essere in realtà musulmano.