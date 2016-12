Usa 2016, Donald Trump contro Mitt Romney: "Sei un cadavere"

L'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney definisce Donald Trump "falso e impostore" e la replica del tycoon, sempre più favorito per la nomination del Gop, non si fa attendere: "Romney è un cadavere, un morto. E' stato un candidato orribile nel 2012 ed è stato ucciso". Sull'ipotesi di un colpo di mano dei repubblicani per spodestare Trump a favore di Romney, aggiunge: "Non sarà mai eletto, ha già fallito due volte".

"Romney è stato un candidato orribile, una catastrofe - ha aggiunto il tycoon -. E' stato ucciso e ora cerca di rimanere politicamente rilevante". : "La prospettiva di un futuro sicuro diminuiranno fortemente se Donald Trump diventerà il candidato repubblicano per la corsa alla Casa Bianca".



"Trump spiana la strada a Hillary" - Poco dopo è arrivata anche la contro-replica di Mitt Romney: "E' il tempo delle scelte. L'America può essere migliore del passato e del presente, ma la scelta della nomination repubblicana avrà un impatto decisivo sul futuro". "Una scelta improvvida spianerebbe la strada alla vittoria di Hillary Clinton", ha aggiunto l'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca, secondo il quale una vittoria di Trump porterà "a una lunga recessione e a un'America meno sicura".



Trump "bullo e demagogo" sulla copertina del Time - Bullo, showman, guastafeste e demagogo. Sono le quattro caselle che Donald Trump "riempie" secondo il magazine Time, che lo sceglie per la sua copertina. Di casella ne manca soltanto una, non ancora spuntata, quella da presidente degli Stati Uniti. E' questo l'escamotage con cui Time presenta la sua intervista al magnate di New York che sembra viaggiare verso la nomination repubblicana per la Casa Bianca con il vento in poppa, a conferma che - polemiche o meno - Trump è l'uomo del momento in America.