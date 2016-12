Usa 2016, contro Donald Trump il Boston Globe pubblica una finta prima pagina futura

"La visione di Donald J. Trump per il futuro della nostra nazione è profondamente inquietante e profondamente non-americana", si legge nell'articolo, secondo cui il controverso imprenditore-politico potrebbe diventare il prossimo "uomo forte armato di demagogia" sulla scena mondiale.



Sulla pagina anti-Trump ci sono altri articoli, tra lo scherzoso e il preoccupato, compreso uno che riferisce il rifiuto dei soldati Usa di obbedire all'ordine di uccidere le famiglie dei militanti dello Stato islamico, e un altro che descrivere una crisi diplomatica con la Cina, scoppiata perchè il nuovo leader Usa ha dato al suo cane, uno Shar-Pei, il nome della first lady di Pechino, Peng Liyuan. "Non capisco perchè se l'è presa tanto, mi piacciono i cuccioli carini, mi piacciono le donne. Non è come se avessi twittato la foto di un Rottweiler chiamato Merkel," è il commento, immaginato, del presidente Trump.