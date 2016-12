Usa 2016, Clinton-Trump: è testa a testa in attesa di capire l'esito dello scontro tv

26 settembre 2016 22:16 Usa 2016, Clinton-Trump: è testa a testa in attesa di capire lʼesito dello scontro tv Non mancano i colpi bassi in vista del primo dibattito davanti alle telecamere: ex amante di Bill Clinton, Gennifer Flowers, tra gli ospiti di Trump

La distanza tra Hillary Clinton e Donald Trump si accorcia sempre di più, in attesa di capire come quale sarà l'esito del dibattito tv. Secondo RealClearPolitics, che fa la media di tutte le principali rilevazioni nazionali, la Clinton sarebbe in vantaggio di appena 1,5 punti. La differenza è davvero minima e i numeri non sembrano indicare un vincitore unanime. La Cnn ha annunciato che in Colorado Trump vincerebbe per un punto sulla candidata democratica, il 42% dei voti contro il 41%, mentre in Pennsylvania la Clinton si prenderebbe il 45% dei voti contro il 44% del suo avversario. Visti questi sondaggi determinante sarà il dibattito televisivo che potrete seguire sul canale 51 del digitale terreste a partire dalle ore 2:50.

L'immagine che i candidati daranno durante questo evento tv sarà fondamentale. Entrambi, infatti, non godono di una buona reputazione: il 57% dell'elettorato ha una impressione negativa di Hillary mentre il 39% la favorisce. Anche se le percentuali di Trump sono identiche la differenza è proprio nella percezione del candidato repubblicano come futuro presidente. Infatti il 53% degli elettori non lo considera in grado di essere presidente, il 58% che non abbia il giusto temperamento e il 55% che non abbia le conoscenze necessarie.

Entrambi i candidati hanno deciso di non firmare il "memorandum of understanding", l'accordo preventivo su cosa dire o non dire dire durante il faccia a faccia. Si tratterebbe di uno strappo alla lunga tradizione per cui, prima dei dibattiti, i responsabili della campagna dei due sfidanti negoziano alcune regole di condotta per impedire che vengano affrontati argomenti o toni, che potrebbero far esplodere il confronto.



L'evento tv promette, dunque, di non deludere, tra inediti colpi bassi e ospiti scomodi. Se Hillary ha invitato Mark Cuban, milionario antagonista di Trump, sembrerebbe che il candidato repubblicano farà sedere in prima fila Gennifer Flower, ex amante di Bill Clinton. E' giallo sulla sua presenza: la donna non avrebbe ricevuto l'invito ufficiale dai repubblicani, ma Trump in persona ha twittato che potrebbe spuntare tra gli ospiti dalla sua parte.

If dopey Mark Cuban of failed Benefactor fame wants to sit in the front row, perhaps I will put Gennifer Flowers right alongside of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 settembre 2016