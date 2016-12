Usa 2016, bufera sulle parole sessiste di Trump | Donald scaricato dal suo vice e dalla moglie Melania

Nuovo tweet di Trump: "Non lascio" - Ancora un tweet di Donald Trump in queste concitatissime ore in cui si gioca il suo destino di candidato alla Casa Bianca: "I media e l'establishment mi vogliono fuori dalla corsa. Ma io non lascerò mai la corsa e non lascerò mai i miei supporter", scrive a caratteri cubitali.





The media and establishment want me out of the race so badly - I WILL NEVER DROP OUT OF THE RACE, WILL NEVER LET MY SUPPORTERS DOWN! #MAGA