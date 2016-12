Usa 2016, Assange: "Pubblicheremo nuovi documenti su Hillary Clinton prima del voto"

Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, irrompe nuovamente nella campagna elettorale per le prossime presidenziali americane. "Nuovi documenti su Hillary Clinton saranno pubblicati prima dell'election day dell'8 novembre - ha detto Assange alla Fox -. E potrebbero avere un effetto importante sull'esito del voto". Wikileaks aveva già pubblicato circa 20mila email del Partito democratico rivelando presunti favoritismi verso la ex First Lady.