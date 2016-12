Usa 2016, al via a Cleveland la convention dei repubblicani che incoronerà Trump

Si è aperta a Cleveland, in Ohio, la convention che incoronerà Donald Trump candidato per il partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Il tycoon sul palco al fianco della moglie Melania, tra gli oratori della prima serata. Prima del via ai lavori, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio per i poliziotti uccisi nell'attacco di Baton Rouge, in Louisiana.