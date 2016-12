Il magnate della Grande Mela si è scagliato contro il suo diretto concorrente Ted Cruz dicendo: "Nessun newyorchese può votarlo. Ted Cruz odia New York". Il clima elettorale dunque si surriscaldaalla vigilia dell'appuntamento nella megalopoli del New Jersey, mentre la coppia Trump-Clinton si conferma come la favorita nella lotta delle primarie. Bernie Sanders punta sulla sanità lanciando l'Italia come modello: un sistema, dice il candidato democratico, come in Francia, Germania e Regno Unito, in cui l'assistenza sanitaria è "un diritto di tutti, non un privilegio".



Nella principale città d'America scocca insomma l'ora della verità. Per i candidati repubblicani e democratici alla Casa Bianca potrebbe essere il punto di svolta, sia nell'uno che nell'altro schieramento.



Sanders tra effetto-Papa e bagni di folla - Il senatore "socialista" Sanders, reduce da una campagna travolgente nella Grande Mela, da Manhattan a Brooklyn ha portato in piazza decine di migliaia di persone, alimentando un entusiasmo - soprattutto tra i giovani - che forse non si vedeva dalla campagna di Barack Obama nel 2008. Un'eredità che rimarrà, comunque vadano le cose.



Il senatore spera poi in quello che è stato definito l'effetto-Papa dopo il suo viaggio lampo in Vaticano, dove ha avuto l'occasione per salutare il Pontefice, sottolineando una visione comune tra i due, dalla lotta alle diseguaglianze sociali a quella contro i cambiamenti climatici.



Gli ultimi numeri però non lasciano molti dubbi: secondo Realclearpolitics (che fa una media di tutti i sondaggi), la Clinton è avanti su Sanders di 15 punti (il 55% delle preferenze contro il 40%). Se il pronostico dovesse essere rispettato, a Hillary andrebbero ben 247 delegati, che si andrebbero ad aggiungere ai 1.758 già conquistati (contro i 1.069 del rivale). La soglia dei 2.382 delegati necessari per vincere la nomination dem sarebbe oramai a portata di mano. E il colpo del ko potrebbe arrivare il 26 aprile, quando si voterà in Pennsylvania.



Trump, la corsa finale - Più complessa la situazione tra i repubblicani. A New York Trump dovrebbe sbancare, avendo nei sondaggi un distacco di 34 punti sul governatore dell'Ohio John Kasich e di 37 punti sul senatore texano Ted Cruz. In palio qui ci sono 95 delegati, con il tycoon che ne ha già conquistati 755 contro i 545 di Cruz, i 147 di Kasich e i 171 di Marco Rubio prima del suo ritiro dalla corsa. Per Trump, dunque, raggiungere la fatidica soglia dei 1.237 delegati è un po' più difficile. Con lo spauracchio della "brokered convention", una convention a cui si arrivi senza un candidato con i numeri sufficienti, sempre dietro l'angolo.