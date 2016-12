Trump replica a Hillary:"E' inadatta, si rifiuta persino di nominare l'Islam radicale"

Non si fa attendere la replica di Donald Trump a Hillary Clinton, che ha chiesto agli americani di non affidare al tycoon la presidenza e i codici nucleari. "Il rifiuto di Hillary di nominare l'Islam radicale, mentre preme per un incremento del 550% dei rifugiati, è un'altra prova che non è adatta a guidare il Paese", scrive su Twitter il candidato repubblicano alla Casa Bianca.