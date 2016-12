Dopo il supertuesday che ha visto il trionfo di Hillary Clinton e Donald Trump, si infiamma sempre più la corsa alla Casa Bianca. "E' questo quello che vogliamo per un presidente?": è il titolo dell'ultimo spot elettorale del tycoon newyorkese, in corsa per la nomination repubblicana, in cui viene usato un frame della rivale democratica mentre, durante un comizio in Nevada, imitava i latrati di un cane per attaccare la politica del Grand old party.