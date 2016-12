Trump presidente, studenti Usa protestano

Alcune centinaia di studenti delle università americane si sono radunati in massa protestando contro il loro nuovo presidente, Donald Trump . I giovani arrabbiati urlano il loro disappunto per l'esito delle elezioni gridando:"F**k Trump". All'università della California a Los Angeles , un'auto è stata incendiata. Secondo gli analisti, proprio i giovani (e le donne) sono sempre stati dalla parte di Hillary Clinton.

Ucla students in protest of Donald Trumps election pic.twitter.com/z9s7Od52J1

Oltre alla Ucla, le manifestazioni spontanee anche in altre parti del Paese: come all'università di San Josè dove il motto sembra essete "Not my president". I ragazzi hanno sfilato per il quartiere universitario urlando contro il nuovo presidente.