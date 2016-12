Trump presidente? L'ipotesi manda in tilt il sito dell'immigrazione canadese

La rimonta di Donald Trump su Hillary Clinton ha avuto una prima e sorprendente conseguenza: il sito ufficiale del Canada dedicato ai servizi di informazione per ottenere il visto d'ingresso - il cosiddetto immigration service - è stato per diverso tempo "irraggiungibile" per l'elevato numero di accessi simultanei. Lo riferiscono i media internazionali i quali sottolineano che "il tilt è probabilmente legato" all'avanzata del tycoon e alla conseguente voglia di tanti elettori democratici di espatriare il prima possibile.