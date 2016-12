Trump presidente, esplode la protesta: cortei da New York a Los Angeles, decine di arresti

Decine di migliaia di persone al grido di "Not my president" sono scese in strada in diverse località degli Stati Uniti per protestare contro l'elezione di Donald Trump . Le manifestazioni più imponenti a Chicago, a New York e a Los Angeles, dove sono stati effettuati molti arresti. Davanti alla Casa Bianca una folla di dimostranti si è riunita per esprimere frustrazione dopo la sconfitta di Hillary Cinton.

"Not my president", in migliaia in strada contro Trump 1 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 2 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 3 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 4 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 5 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 6 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 7 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 8 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 9 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 10 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 11 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 12 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 13 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 14 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 15 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 16 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 17 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 18 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 19 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 20 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 21 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 22 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 23 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 24 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 25 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 26 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 27 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 28 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 29 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 30 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 31 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 32 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 33 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 34 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 35 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump 36 di 36 Ansa Ansa "Not my president", in migliaia in strada contro Trump leggi dopo slideshow ingrandisci

Alta tensione a Los Angeles, arresti - A Los Angeles a migliaia sono scesi in piazza per esprimere il disappunto per l'elezione di Trump e alcune centinaia di persone hanno bloccato una grande arteria di comunicazione, provocando code lunghe chilometri. In tenuta antisommossa, i poliziotti hanno ordinato di sgomberare, ma molti non si sono spostati, hanno esposto bandiere Usa e messicane e alzato le mani. Gli agenti, che avevano in dotazione proiettili di gomma, sono quindi intervenuti arrestando almeno 13 persone.



Immagini del tycoon bruciate a New York - Alta tensione a Midtown Manhattan, dove si trova la residenza del nuovo presidente, la Trump Tower sulla Fifth Avenue. Alcuni manifestanti hanno bruciato maschere ed effigi che rappresentavano il volto del tycoon, presente con la famiglia nei suoi appartamenti agli ultimi piani del famoso grattacielo. Proteste anche a Seattle, Portland, Oakland, San Francisco, Los Angeles, Boston, Philadelphia, Detroit e Austin.



Un corteo ha sfilato lungo la Sixth Avenue per poi confluire verso la Trump Tower che però è già blindatissima dalla notte del voto, con numerosi camion anti-bomba a protezione dell'intero isolato, quello dove si trova anche l'iconica gioielleria Tiffany.



Al grido di "Love Trumps Hate" (l'amore batte l'odio), "The Future is Female", e "No Trump, No KKK, No racist Usa" in migliaia si sono radunati a Downtown Chicago, mentre una marcia di studenti è stata organizzata anche nel campus di Berkeley.