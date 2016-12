Trump, le foto di Melania nuda di nuovo in copertina: la macchina del fango contro la first lady

Gli attacchi alla famiglia Trump sono già iniziati: la prima ad essere presa di mira sembra essere la prossima first lady Melania . Infatti, il New York Post ha riproposto una foto pubblicata vent'anni fa dell'edizione francese di Max dove l'ex modella slovena è ritratta senza veli . La copertina, già ripubblicata a luglio in piena campagna elettorale con il titolo "Questa potrebbe essere la vostra prossima first lady", è stata rispolverata all'indomani della vincita del marito nella corsa alla Casa Bianca.

Melania, nata in Slovenia, lavorò da giovane come modella: proprio in occasione di una sfilata fu notata dal tycoon che la sposò in terze nozze. Durante la campagna elettorale la donna di 46 anni è stata più volte attaccata, come per il discorso a favore di suo marito considerato un plagio di quello tenuto da Michelle Obama nel 2008.



Vedere Melania nuda sulle copertine dei giornali non sembra essere un buon inizio per il mandato presidenziale di Donald Trump. La moglie sembra già essere abituata agli attacchi mediatici ma ora, oltre ad essere la prima first lady non americana, sarà anche la prima ad aver posato nuda.