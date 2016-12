Trump e la sindrome dei complotti: contro di me Google, il conduttore e la commissione tv

Donald Trump si sente accerchiato. Anzi si sente vittima di uno o più complotti. A suo dire, il candidato repubblicano alla Casa Bianca sarebbe nel mirino di Google , di Hillary Clinton , del moderatore del primo dibattito tv Lester Holt e dell' organizzazione degli stessi dibattiti presidenziali . Tre sarebbero le principali teorie cospiratorie create per metterlo in difficoltà prima delle elezioni dell'8 novembre. Intanto nei sondaggi la Clinton rimane in testa di almeno 3 punti.

Il "complotto" di Google - Il motore di ricerca avrebbe modificato il proprio algoritmo per nascondere agli utenti le brutte notizie e gli scandali riguardanti Hillary Clinton. "E nonostante questo, un sondaggio sempre di Google mi dà in vantaggio ancora di tre punti" ha affermato Trump tra gli applausi della folla ad un comizio elettorale in Iowa. A suo dire quindi Google starebbe favorendo la candidata democratica e lo starebbe facendo di nascosto. Il colosso informatico non avrebbe risposto alle accuse mosse dal milionario.

Nothing on emails. Nothing on the corrupt Clinton Foundation. And nothing on #Benghazi . #Debates2016 #debatenight

"Anyone who complains about microphone problems is not having a good night." —Hillary #SheWon

Il complotto della Commissione per i dibatti presidenziali - Sono stati in molti ad osservare come durante il dibattito televisivo Trump non avrebbe mostrato il suo solito atteggiamento irriverente e polemico. Infatti è sembrato un Trump sotto tono che, senza una folla urlante davanti a sè, non sa tenere testa a una politicante di lunga data come Hillary.

Il candidato si è subito giustificato in una intervista: " Il mio microfono era guasto, non funzionva correttamente. Mi domando se l'abbiano fatto apposta?". Un altro complotto, quindi, che questa volta coinvolgerebbe tutta la Commissione per i dibatti presidenziali da sempre neutrale durante le campagne elettorali.

La Clinton ha ironizzato sulla questione con un tweet: "Chiunque si lamenti dei problemi del microfono non ha certo avuto una bella nottata".