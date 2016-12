Trump è il candidato repubblicano alla Casa Bianca: "Superata la soglia di delegati per la nomination"

Per conquistare la nomination repubblicana alla Casa Bianca erano necessari 1.237 delegati. Trump ne ha 1.238. Un numero che probabilmente salirà, consolidando la sua posizione, con i 303 delegati in palio nelle primarie in cinque stati in programma il 7 giugno. E che gli consente di evitare una convention contestata.



"Trovare una soluzione al terrorismo islamico" - Dopo l'annuncio, il magnate è tornato ad affrontare i temi caldi del programma. "Se guardo all'Islam radicale, estremo, non sono per niente contento: dobbiamo trovare una soluzione. Obama non l'ha mai trovata, non vuole nemmeno pronunciare le parole 'terrorismo islamico estremo'", ha spiegato. Poi l'attacco alla sua sfidante. L'indagine del dipartimento di Stato sulle email di Hillary Clinton dimostra "la sua cattiva capacità di giudizio".



Democratici, schiaffo di Sanders a Hillary - E proprio dal fronte democratico arriva una notizia che farà discutere. Bernie Sanders, il principale sfidante della Clinton tra i dem, si sarebbe infatti accordato con Trump per confrontarsi in un dibattito tv alla vigilia delle primarie del 7 giugno in cinque Stati, tra cui la California. Se l'incontro dovesse andare in porto, secondo gli osservatori, si tratterebbe di una enorme spinta per Sanders, ma soprattutto di un vero 'incubo' per Hillary Clinton, che nei giorni scorsi aveva detto no ad un confronto televisivo con il rivale democratico per concentrare la sua attenzione proprio su Trump.