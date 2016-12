Proiezioni Cnn: Trump vince le primarie nello Stato dell'Indiana

Secondo le proiezioni della Cnn, Donald Trump si è aggiudicato le primarie repubblicane in Indiana, avvicinandosi sempre più alla candidatura ufficiale da parte del partito, in vista delle elezioni presidenziali americane di novembre. Testa a testa invece, per i democratici, tra Hillary Clinton e Bernie Sanders: troppo limitato lo scarto dei voti tra i due per poter dichiarare un vincitore.