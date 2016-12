Primarie Usa in New Hampshire, Sanders e Trump in testa dopo i primi scrutini

I due partiti, impegnati nella lunga corsa alla Casa Bianca, fanno già al proprio interno il punto della situazione: i democratici vivono una corsa a due tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, con quest'ultimo in testa ai sondaggi. nella media di Real Clear Politics, il senatore del Vermont ha 22,8 punti di vantaggio. Dopo il "pareggio virtuale" in Iowa, con cui "ha sorpreso il mondo", una netta vittoria in New Hampshire potrebbe dare un importante slancio alla sua candidatura.



In campo repubblicano, i candidati sono ancora nove. Un paio, almeno, potrebbero salutare dopo il New Hampshire. L'impressione, comunque, è che presto saranno solo in tre a contendersi la nomination repubblicana: Donald Trump, Ted Cruz e Rubio. Trump, dopo la sconfitta inattesa in Iowa, ha la necessità di rispondere già in New Hampshire. Rubio ha il 42% di possibilità di chiudere le primarie del New Hampshire almeno al secondo posto, mentre l'ultraconservatore Cruz attende chew le primarie si sposteranno a Sud.



Primissimi scrutini, Sanders e Trump in testa - Bernie Sanders in vantaggio in New Hampshire. Quando è stato scrutinato il 2% dei voti, Sanders e' in testa con il 53% su Hillary Clinton, che ha riscosso il 44% delle preferenze. Anche Donald Trump è in testa ai candidati repubblicano col 41% delle preferenze. Seguono Ted Cruz all'11% e Jeb Bush al 10%. Solo quarto Marco Rubio al 9%.