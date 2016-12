Primarie Usa, Hillary Clinton vince a Washington

Hillary Clinton ha vinto le primarie democratiche a Washington, con cui si chiude la stagione che precede le convention dei due partiti prima della campagna elettorale di novembre per la Casa Bianca. Lo affermano le proiezioni di vari media Usa. Con un terzo dei voti scrutinati, l'ex first lady è all'80% delle preferenze ma la maggioranza dei delegati per nomination l'aveva gia' conquistata nella precedente tornata di consultazioni.

Nonostante l'ennesima vittoria di Hillary Clinton, questa volta nelle primarie della capitale, Bernie Sanders declina l'endorsement nei confronti dell'ex first lady e ribadisce di voler fare tutto quello che può per evitare che Trump arrivi alla Casa Bianca.



"Il nostro obiettivo dev'essere quello di non lasciare che i politici, Donald Trump o chiunque altro, ci dividano", ha detto dopo l'incontro con Hillary Clinton, sottolineando di voler "combattere il più tenacemente possibile" per trasformare il partito democratico. "Abbiamo bisogno di maggiori, maggiori cambiamenti", ha ribadito.



Sondaggi: la Clinton in vantaggio su Trump - Cresce intanto il vantaggio della candidata democratica in Corsa per la Casa Bianca sul candidato Donald Trump, stando ad un recente sondaggio a livello nazionale condotto da Bloomberg Politics. Hillary guida con il 49% delle preferenze mentre Trump segue con il 37%. Il rilevamento è stato realizzato tra il 10 e il 13 giugno.