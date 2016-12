Primarie Usa, Bernie Sanders vince nettamente caucus del Wyoming

ll senatore Bernie Sanders ha vinto i caucus democratici del Wyoming . Quando è stato scrutinato l'87% dei voti Sanders ha conquistato il 56,1% delle preferenze staccando di 12 punti Hillary Clinton, ferma al 43,9%. Il candidato allunga così la sua recente striscia di vittorie che lo ha visto prevalere nello stato di Washington, in Alaska, in Idaho, in Utah, nelle Hawaii e in Wisconsin.

Nei caucus democratici del Wyoming erano in palio 14 delegati. Si assottiglia così il vantaggio, proprio in termini di delegati conquistati, da parte della Clinton, che però ha scelto di non fare campagna elettorale in Wyoming puntando tutto sulle prossime grosse primarie nello stato di New York il 19 aprile e in Pennsylvania il 26 aprile, dove il bottino di delegati è molto più importante con la possibilità di imprimere la svolta finale alla campagna per la conquista della nomination.



Intanto in Colorado, dove i repubblicani votano nell'arco di più giorni, Ted Cruz ha già guadagnato la maggior parte dei 37 delegati in palio. Il frontrunner Donald Trump ha invece scelto di fatto di non gareggiare, concentrandosi come la Clinton sulle prossime sfide di New York e Pennsylvania.