Presidenziali Usa, sondaggio Nbc: Clinton sei punti sopra Trump

Hillary Clinton torna a volare nei sondaggi. La candidata democratica, secondo l'ultima rilevazione della Nbc, è in vantaggio di sei punti su Donald Trump con il 46% delle preferenze. Anche l'ultimo recentissimo sondaggio della Cnn dà la Clinton in forte recupero con cinque lunghezze di vantaggio nei confronti del tycoon.

Intanto, intervistato dalla Cnn, il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden dice la sua sui due candidati alla Casa Bianca. "Sto lavorando moltissimo per Hillary. Ogni volta che esprime un'emozione le si dà addosso. Ma io la conosco, so che le sta a cuore davvero", ha detto di Hillary. Di Trump invece sottolinea: "Il candidato repubblicano non è un uomo cattivo, ma la sua ignoranza è profonda. Non è in contatto con la realtà".