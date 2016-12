Presidenziali Usa, Obama: con Trump democrazia a rischio

Alle prossime elezioni presidenziali americane dell'8 novembre "in gioco c'è la stessa democrazia". Lo ha affermato Barack Obama durante un comizio a Cleveland, Ohio. Il presidente democratico uscente ha incitato la folla ad andare alle urne nell'Election Day e a votare per Hillary Clinton. Obama ha detto: "In gioco ci sono la cortesia, l'onestà, l'uguaglianza, la gentilezza, la democrazia, i progressi fatti".

Il presidente, dopo aver duramente criticato il rivale repubblicano Donald Trump, travolto dalle polemiche per i suoi commenti sessisti "inaccettabili" contro le donne, ai sostenitori ha gridato: "Se volete inviare un messaggio, fatelo ad alta voce. Dite no al cinismo. Inviate un messaggio di speranza".



Un po' come quello con cui lui - al motto di "Yes, we can" - vinse le elezioni del 2008 diventando il primo presidente Usa afroamericano. Lo slogan di Clinton è "Stronger together", insieme siamo più forti.