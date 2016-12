"E' meraviglioso essere qui alla Cena dei corrispondenti. Che settimana! Come qualcuno ha sentito lo Stato delle Hawaii ha ufficialmente rilasciato il mio certificato di nascita. Spero che questo metta da parte ogni dubbio".



"Ma giusto per sicurezza,se ci fossero ulteriori domande, questa sera sono pronto a fare un passo in più. Questa sera per la prima volta sto rilasciando, in via ufficiale, il video della mia nascita. Ora vi avviso, nessuno ha mai visto queste riprese negli ultimi 50 anni, nemmeno io . Ma guardiamolo…"



video del re leone



"Oh bene. Torniamo al punto di partenza. Voglio chiarire alla stampa che era uno scherzo: non è il vero video della mia nascita, ma un cartone animato. Chiamate la Walt Disney se non mi credete, loro hanno l'originale".



"Michele Bachmann è qui, però,da quanto ho capito, e lei sta pensando di correre per il posto di Presidente, il che è strano perché ho sentito che lei è nata in Canada. Sì, Michele, giusto per farti sapere: è così che si inizia. E poi ci sono voci maligne che penso potrebbero davvero ferire Mitt Romney. Ho sentito che ha approvato l'assistenza sanitaria universale, quando era governatore del Massachusetts. Qualcuno dovrebbe andare a fondo della questione".



"Qualcuno dovrebbe davvero andare a fondo della questione e conosco giusto la persona la giusta...Donad Trump. Ora so che sta subendo un po’ di critiche ultimamente ma nessuno è più felice, nessuno è più orgoglioso di mettere a tacere la storia di questo certificato di nascita di Donald".



"E questo è perché finalmente si può concentrare sulle questioni che contano come: abbiamo abbiamo finto l'atterraggio sulla luna? Che cosa è davvero accaduto a Roswell? dove sono Biggie o Tuppac (ndr Biggie e Tuppac sono dei rap americani la cui morte è sempre stata oggetto di controversie)?"



"Ma mettiamo tutto questo da parte. Tutti noi conosciamo le sue credenziali e la sua vasta esperienza, per esempio in un episodio recente della versione delle celebrità di The Apprentice in una steackhouse, la squadra di quest'uomo non impressionò i giudici dell’Omaha Steaks. C'era un sacco di amarezza ma tu, Donald, hai capito che il vero problema era una mancanza di leadership così non hai biasimato Lil Jon o Meatloaf ma hai licenziato Gary Busey.



"E sono questo tipo di decisioni che mi tengono sveglio la notte. Ce l’abbiamo fatta sir! Dite tutto quello che volete ma di certo Donald Trump porterà dei cambiamenti alla White house, come possiamo vedere".