Mosca pronta a collaborare con Washington | Russia: "Cambiaremo idea sugli Usa se Trump fa primo passo"

"Mosca spera in un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti dopo l'elezione di Donald Trump", ha sottolineato, da parte sua, il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov. "Noi - ha affermato il capo della diplomazia di Mosca - rispettiamo la scelta del popolo americano. Speriamo che le relazioni tra Russia e Usa, che attualmente non sono al meglio, saranno aggiustate e diventeranno normali, cosa che va incontro agli interessi dei nostri popoli e dell'intera comunità internazionale".



Il governo russo è quindi pronto a "un dialogo costruttivo per la cooperazione" con il futuro presidente americano, ma non sente "nessuna euforia".



"Non vorrei - ha aggiunto Riabkov - che il nostro popolo avesse l'impressione che siamo pieni di rosee speranze. Bisogna dire che le posizioni dichiarate dalle persone che circondano il tycoon newyorkese nei confronti della Russia sono state abbastanza dure e noi non abbiamo visto nessun motivo per rivedere in qualche modo la nostra valutazione nei confronti degli Stati Uniti". Riferendosi alle relazioni tra Usa e Russia con i vari presidenti americani, il vice ministro ha sottolineato che "ci sono stati dei periodi in cui si partiva bene, con buona comprensione, e poi la situazione si trasformava in crisi".