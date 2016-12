Melania Trump: ho accettato scuse di mio marito per video sessista

Melania, inoltre, attacca i repubblicani per aver iniziato la guerra nelle vite private, pubblicando una sua foto nuda. "Sono loro ad aver iniziato. Hanno iniziato con una mia foto di quando ero modella. Era i tempi in cui sfilavo, e sono orgogliosa di quello che ho fatto. Ho lavorato duramente", ha affermato la candidata first lady in una serie di interviste televisive. In proposito, la donna ha difeso il marito per aver coinvolto le donne che incolpavano Bill Clinton di aver abusato sessualmente di loro: "Se loro tirano fuori il mio passato, perchè no?".



La signora Trump non parlava in pubblico dalla convention repubblicana, occasione in cui era stata accusata di aver copiato alcune frasi di Michelle Obama nel 2008.



Parlando del video del 2005 in cui il marito usa frasi sessiste, la candidata first lady si dice convinta che il marito sia stato incitato dall'altro protagonista della conversazione, Billy Bush, presentatore dello show di Nbc Today e nipote di George W. H. Bush. "Mi chiedo se sapevano che i microfoni fossero accesi - ha dichiarato Melania - Ho sentito molte chiacchere fra uomini. Ma è ovvio che sono stata sorpresa", riferendosi al linguaggio del marito che lei "non aveva mai sentito parlare così". Ad ogni modo, anche Billy non è uscito indenne dall'accaduto: dopo la pubblicazione del video era stato sospeso dalla Nbc ed è invece proprio di queste ore la notizia del suo licenziamento. Ad annunciarlo è il responsabile dello show: "Gli auguriamp il successo andando avanti", ha scritto in una mail.



Melania, infine, fa un appello agli elettori americani, invitandoli ad andare oltre le accuse sessuali: "Non vi dovete dispiacetevi per me, posso sopportare tutto. Non credo che mio marito abbia assalito le donne di cui si è parlato nè altre".



Nuovi sondaggi - Intanto le elezioni dell'8 novembre sono sempre più vicine. L'ultimo sondaggio della Cbs vede in vantaggio Hillary Clinton di 9 punti. La candidata demnocratica avrebbe il 47% delle preferenze, mentre il suo rivale 38%.



Trump attacca i giornalisti - "I giornalisti hanno inondato la campagna di Hillary Clinton con denaro in contanti", ha twittato il tycoon, prendendo spunto da un'indagine del Center For Public Integrity, secondo cui "giornalisti o persone che lavorano nel mondo del giornalismo" hanno donato 396.000 dollari alle campagne di Hillary Clinton e Donald Trump, di cui il 96% alla candidata democratica. Inoltre, Trump ha definito lo scandalo delle mail della Clinton "peggio del Watergate". "Il Dipartimento di Stato ha cercato di coprire i crimini di Hillary nell'inviare informazioni classificate su un server al quale i nostri nemici potevano avere fare accesso" afferma Trump, secondo cui un funzionario del Dipartimento di Stato avrebbe chiesto all'Fbi aiuto per ridurre l'ammontare delle email classificate di Clinton in cambio di un accordo per un numero maggiore di agenti federali in Paesi stranieri.