Melania Trump, dubbi sulla laurea in architettura: la moglie di Donald cancella sito e biografia

Gli studi di architettura e la carriera da modella - A febbraio Melania Trump aveva detto in un'intervista tv andata in onda su MSNBC di aver "studiato" design e architettura. Ma ad aprile a GQ Magazine aveva confessato di aver interrotto gli studi dopo un anno per perseguire la sua carriera di modella a Milano e poi a Parigi. I media americani hanno avanzato dubbi sulla sua carriera universitaria che, a quanto si leggeva sul sito, sarebbe stata compiuta presso l'università di Lubiana.



Sparita la biografia di Melania - Chi tenta di accedere al sito www.melaniatrump.com ora viene automaticamente reindirizzato al sito della società del marito. Su questo compaiono le biografie dei tre figli adulti di Trump, dirigenti della Trump Organization, mentre non vi è traccia di quella di Melania, che non viene menzionata neppure in quella del marito, oltre 4mila parole.



La "giustificazione" su Twitter - "Il sito in questione è stato creato nel 2012 ed è stato rimosso in quanto non rispecchia con accuratezza le mie attuali attività e i miei interessi professionali", ha twittato Melania.



Il discorso e le accuse di plagio - La settimana scorsa una sua dipendente si è scusata per aver copiato le parole del discorso di Melania alla convention repubblicana di Cleveland da un analogo discorso della first lady Michelle Obama a una convention democratica del 2008. A Melania Trump "é sempre piaciuta" Michelle Obama e la signora aveva letto a voce alta brani dei suoi discorsi per esemplificare il messaggio che voleva dare, ha spiegato la dipendente. "Non ho controllato i discorsi di Mrs Obama. E' stato un mio errore e mi dispiace moltissimo", ha detto.